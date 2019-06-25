Перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми (фото)



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Загородження на під’їздах до площі Арки дружби народів Фото: телеканал Київ

Тепер на пішохідно-велосипедний міст неможливо заїхати на автомобілі

На підходах до нового пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднує арку Дружби народів і Володимирську гірку, з’явилися шлагбауми.

Загородження встановили на під’їздах до площі Арки дружби народів, на вулиці біля Національної філармонії, а також зі сторони Володимирської гірки. Про це повідомляє телеканал «Київ».

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту.

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

13 червня міст на добу закрили для проведення регламентних технологічних робіт. Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.