На столичному «мосту Кличка» встановили додаткові камери



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Відтепер правопорядок одного з найпопулярніших місць для прогулянок контролюють 8 відеокамер

На Пішохідно-велосипедному мосту Києва встановили ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

Про це повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

«Відтепер правопорядок одного з найпопулярніших місць для прогулянок контролюють 8 відеокамер», - написав він.

За словами Назарова, ці камери оглядові, роботизовані з оглядом на 360° та можливістю наближення зображення, з функцією розпізнавання облич.

«Вже зовсім скоро до міської системи відеоспостереження під’єднають ще 2 камери», - пообіцяв столичний чиновник.

Раніше повідомлялося, що перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту.

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

13 червня міст на добу закрили для проведення регламентних технологічних робіт. Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.