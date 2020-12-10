Суд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим у вбивстві Шеремета

Обвинувачені у справі Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугар

Обвинувачені у справі Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугар

Запобіжні заходи продовжили на два місяці – до 7 лютого 2021 включно

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугар.

Відповідне рішення у четвер ввечері оголосила суддя Оксана Голуб.

Запобіжні заходи продовжили на два місяці – до 7 лютого 2021 включно.

Прокурор під час судового засідання вимагав продовжити дію встановлених до 19 грудня 2020 запобіжних заходів для трьох обвинувачених, оскільки, на його думку, закінчити судовий розгляд до цієї дати неможливо.

Тож, Андрій Антоненко перебуватиме під вартою, Юлія Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом, а для Яни Дугар передбачені додаткові обов'язки під час перебування на волі.

Нагадаємо, цього тижня суд не відпустив музиканта і ветерана АТО Антоненка на поруки.

Раніше в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також у суді привели до присяги присяжних.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.