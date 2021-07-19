За вихідні столичні рятувальники дістали з води п’ять потопельників

У розпалі купального сезону столичні рятувальники постійно отримують тривожні виклики про смерть на воді

Із початку року на воді у Києві загинуло 38 людей, а з початку купального сезону вже 25. Тільки за минулі вихідні потонуло п’ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, у суботу, 17 липня, столичні рятувальники тричі отримували виклики щодо трагічних випадків на воді.

Перший виклик надійшов про те, що на озері Прудник, неподалік вул. Олекси Довбуша у Дніпровському районі столиці потонула людина. На відстані 15 метрів від берега на глибині 2 метри було знайдено потопельника, 1966 року народження.

Далі людина потонула неподалік яхт-клубу «Оболонь» в Оболонському районі. Чоловіка, віком приблизно 50 років, було виявлено на поверхні води на відстані 4 м від берега в необладнаному місці для купання.

На озері Прірва, неподалік вул. Затишної у Дарницькому районі, на відстані 20 метрів від берега на глибині 6 метрів було знайдено потопельника, це був чоловік 1972 року народження.

У неділю, 18 липня, рятувальники двічі виїжджали діставати потопельників із води. Так, на озері Холодне неподалік вул. 1-ї Озерної у Дарницькому районі потонула людина. Обстеживши 400 кв. м акваторії дна, тіло було виявлено на відстані 20 м від берега на глибині 6 м. Це було тіло хлопця, 2003 року народження.

А на озері Кирилівське на відстані 10 м від берега на глибині 4 м було знайдено тіло жінки, 1992 року.

Усіх потопельників було передано правоохоронцям, ними ж і будуть встановлюватися причини трагічних випадків.

Головне управління ДСНС у Києві звертається до громадян з проханням не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водних об'єктах.