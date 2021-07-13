У Києві дворічна дівчинка ледь не потонула в басейні (відео)

Патрульні надали дівчинці домедичну допомогу

11 липня на вулиці Привітній у Солом’янському районі Києва дворічна дівчинка впала в басейн, де її знайшла мати. У розпачі жінка подзвонила в екстрені служби та повідомила, що донька втопилася. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На виклик прибули патрульні. Дівчинка вже лежала на траві, а мати надавала їй допомогу. Дитина була жива. Патрульні негайно кинулися до дівчинки, впевнилися у прохідності дихальних шляхів і в тому, що вона почала дихати. Далі поклали дитину у стабільне бокове положення та зігрівали рушниками.

На виклик прибув ще один екіпаж патрульних. Вони заспокоювали матір дівчинки та маленького брата, які перебували у шоковому стані, а також забезпечили безперешкодний проїзд медиків до місця події.

Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних шпиталізували до медичного закладу.

Як повідомлялося, 11 липня на водоймах України загинули 32 особи, з них – п'ятеро дітей. При цьому за тиждень зафіксовано 94 смерті на воді (12 дітей), з початку місяця – 124 смерті (16 дітей), а з початку року – 665 осіб потонули, з них – 70 дітей.