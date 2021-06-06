Забуранна пропонує проводити у Києві щорічний дитячий фестиваль

Під Києвом відбувся фестиваль для прийомних сімей за підтримки депутатів

У київському міжнародному дитячому центрі «Артек» відбулась акція добра за підтримки народної депутатки та очільниці київського осередку партії «Слуга народу» Лесі Забуранної.

Так, вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин Дарницького району столиці презентували унікальну шоу-програму. Вони співали, грали на роялі, танцювали іспанські танці та навіть еквілібрували.

Після цього діти та їх родини отримали подарунки та скуштували святковий торт.

За словами депутатки, цей фестиваль існує вже чотирнадцять років та є надзвичайно важливим для всіх дітей, які перебувають на сімейній формі виховання.

«Якщо ми говоримо про Дарницький район, то він є одним із найбільш організованих в усій країні. Тут є чотири дитбудинки сімейного типу, чотири прийомні родини. Тому, коли ми проводимо подібні заходи, дітки мають змогу провести два дні у «Артеці», розкрити свої таланти та потоваришувати одне з одним.

Крім того, я вважаю одним із пріоритетів у своїй діяльності, як голови київського партійного осередку «Слуги народу», зробити так, щоб подібний фестиваль відбувся наступного року вже на рівні міста», – розповіла народна депутатка від «Слуги Народу» Леся Забуранна.

Фестиваль, який нині провели лише для діток Дарницького району, наступного року стане загальнокиївським, каже Леся Забуранна. Фото: sluga-narodu.com

Нагадаємо, нещодавно, 4 червня, в Україні вперше на державному рівні відзначили Міжнародний день дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Як відомо, Верховна Рада схвалила відповідний проєкт постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.