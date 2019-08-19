До вересня Київ виплатить допомогу будинкам сімейного типу та прийомним родинам



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На сьогодні у столичних дитячих будинках сімейного типу, прийомних родинах та патронатних сім’ях виховуються 224 дитини

Виплати отримують 24 дитячих будинки сімейного типу, 34 прийомні родини і 2 патронатні сім’ї

До Дня знань 24 дитячі будинки сімейного типу, 34 прийомні родини і 2 патронатні сім’ї отримають від столичної влади додаткову матеріальну допомогу. Як повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження №1465.

«Розуміючи важливість виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Київ продовжує систему щоквартальних грошових виплат для дитячих будинків сімейного типу, прийомних і патронатних родин столиці. Завдяки нашій ініціативі виплати отримують 24 дитячих будинки сімейного типу, 34 прийомні родини і 2 патронатні сім’ї з нагоди 1 вересня. Ці виплати створені для того, щоб стимулювати та підтримувати дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, патронатні родини», – зазначила Хонда.

За її інформацією, матеріальну допомогу у розмірі 7000 грн отримають патронатні вихователі, які виховують від 1 до 3 дітей, та прийомні батьки, які виховують від 1 до 3 дітей‑сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

У розмірі 14000 грн – батьки-вихователі, прийомні батьки, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

У розмірі 19000 грн – батьки-вихователі, прийомні батьки, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виплати відбуваються за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

На сьогодні у столичних дитячих будинках сімейного типу, прийомних родинах та патронатних сім’ях виховуються 224 дитини.