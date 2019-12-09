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    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів

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    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Фото: PA

    За повір'ям, починаючи з 17-го століття, Крампус відвідував дітей увечері 5 грудня і карав тих, які вели себе погано протягом всього року

    Сотні людей вийшли на вуличний парад Крампусів у Великобританії. Учасники заходу були одягнені як рогата істота, яка, як кажуть, супроводжує Святого Миколая в його подорожах. Крампус - частина Різдвяного фольклору в багатьох країнах Центральної Європи, де він є злим супутником Санта-Клауса, який карає дітей за їх погану поведінку.

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    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів
    Фото: PA

    Учасники параду традиційно надягають дерев'яну маску ручної роботи з рогами тварин, костюм з овечої або козячої шкури і великі коров'ячі дзвіночки, прикріплені до поясу, які створюють шум, коли їхні носії бігають, танцюють і стрибають.

    За повір'ям, починаючи з 17-го століття, Крампус відвідував дітей увечері 5 грудня і карав тих, які вели себе погано протягом всього року, перш ніж Санта (Святий Миколай) прийде і винагородить «хороших дітей» 6 грудня.

    В останні кілька десятиліть традиція Крампуса була відроджена, і ряд місцевих асоціацій організували паради Крампуса протягом листопада і на початку грудня.

    фестиваль
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