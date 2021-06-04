Сьогодні в Україні вперше вшановують пам’ять дітей, загиблих через агресію Росії

За даними Міноборони від початку агресії РФ на сході України загинули понад 240 дітей

Дата дня вшанування була вибрана не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії

Відтепер 4 червня в Україні будуть вшановувати на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як відомо, Верховна Рада схвалила відповідний проєкт постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Водночас, у Міноборони повідомили, що з початку агресії Російської Федерації на сході України загинули більше 240 дітей. 56 зникли безвісти.

«За різними даними від 167 до 500 наших найменших громадян були поранені та травмовані», – зазначили у міністерстві.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії відзначається в світі 4 червня, відповідно до постанови Генеральної асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

1 червня в Україні і світі відзначають День захисту дітей.