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    Сьогодні в Україні вперше вшановують пам’ять дітей, загиблих через агресію Росії

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    За даними Міноборони&nbsp;від початку агресії РФ на сході України&nbsp;загинули понад 240 дітей - Сьогодні в Україні вперше вшановують пам’ять дітей, загиблих через агресію Росії
    За даними Міноборони від початку агресії РФ на сході України загинули понад 240 дітей
    Фото: Міноборони

    Дата дня вшанування була вибрана не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії

    Відтепер 4 червня в Україні будуть вшановувати на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

    Як відомо, Верховна Рада схвалила відповідний проєкт постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

    Водночас, у Міноборони повідомили, що з початку агресії Російської Федерації на сході України загинули більше 240 дітей. 56 зникли безвісти.

    «За різними даними від 167 до 500 наших найменших громадян були поранені та травмовані», – зазначили у міністерстві.

    Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії відзначається в світі 4 червня, відповідно до постанови Генеральної асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

    1 червня в Україні і світі відзначають День захисту дітей.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас Верховна Рада Луганщина Міноборони діти війна пам'ять вбивство Донеччина агресія
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    Сьогодні в Україні вперше вшановують пам’ять дітей, загиблих через агресію Росії