Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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За версією слідства, чиновник не задекларував за 2020 рік, що його дружина володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою. Все майно знаходиться у Києві та Київській області.

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн.

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Також посадовець не задекларував ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність вже у декларації за 2021 році. Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму у 12,7 млн грн.

Чоловікові повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Нагадаємо, 10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.