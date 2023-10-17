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Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн
Чоловікові повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації
фото ілюстративне

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

За версією слідства, чиновник не задекларував за 2020 рік, що його дружина володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою. Все майно знаходиться у Києві та Київській області.

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн.

Також посадовець не задекларував ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність вже у декларації за 2021 році. Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму у 12,7 млн грн.

Чоловікові повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Нагадаємо, 10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій

Теги: декларація Київ ДБР війна

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