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Хто з нардепів добровільно подав декларацію про доходи (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто з нардепів добровільно подав декларацію про доходи (список)
53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік та 38 – за 2022 рік
фото з відкритих джерел

Найбільша кількість добровільних декларацій надійшла до НАЗК від фракції влади – «Слуги народу»

Лише 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік. За 2022 рік їхня кількість ще менша – 38. Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на отримані дані від Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Найбільша кількість добровільних декларацій надійшла до НАЗК від фракції влади – «Слуги народу», а за відсотком від загальної чисельності фракції чи групи – від представників «Відновлення України» та «Довіри».

Декларування нардепів за 2021 рік
Декларування нардепів за 2021 рік
фото: рух «Чесно»
Декларування нардепів за 2022 рік
Декларування нардепів за 2022 рік
фото: рух «Чесно»
Нардепи, які подали свої декларації
Нардепи, які подали свої декларації
фото: рух «Чесно»

Серед керівництва парламенту декларації подав лише голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – за обидва роки.

Серед керівництва парламентських фракцій декларацію подав лише голова монобільшості Давид Арахамія, за обидва роки.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

Як повідомлялося, станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. публічних службовців.

12 вересня Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.

Раніше 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року.

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Теги: НАЗК партія Слуга народу декларація депутат

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