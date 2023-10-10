Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського
фото з відкритих джерел

Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій. Про це йдеться у картці проєкту закону на сайті парламенту, де зазначено, що 10 жовтня документ повернули до парламенту з підписом глави держави.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

Як повідомлялося, станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. публічних службовців.

12 вересня Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.

Раніше 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року.

Читайте також: Е-декларування відновлено. Що треба знати держслужбовцям про нові правила
Теги: Верховна Рада депутат декларація Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Небензя скаржився, що Зеленському надали привілей виступати першим
Представник Росії намагався зірвати виступ Зеленського на Радбезі ООН
20 вересня, 19:10
Президент України Володимир Зеленський
Зерновий експорт: Зеленський провів нараду з членами уряду
25 вересня, 23:59
Минулого року Володимир Зеленський виступив онлайн на екстреному засіданні Радбезу ООН
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
20 вересня, 07:41
Зеленський прибув до Вашингтона на переговори
Зеленський прибув до Вашингтона на переговори
21 вересня, 14:16
Руслан Стефанчук
Стефанчук: У Раді поки немає голосів для заборони Московської церкви
23 вересня, 16:33
Володимир Зеленський: «Контрнаступ – це не кіно на півтори години»
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
11 вересня, 13:02
Президент Зеленський подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Судану
Зеленський зустрівся з лідером Судану: про що говорили
23 вересня, 22:41
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
5 жовтня, 11:31
Йоганніс прийме Зеленського в Котроченському палаці в Бухаресті
Візит Зеленського до Румунії: названа дата
Вчора, 18:30

Політика

НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій
НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу
Зеленський прибув до Румунії
Зеленський прибув до Румунії
Дружина Клюєва рятує статки в Україні, суди всіляко сприяють
Дружина Клюєва рятує статки в Україні, суди всіляко сприяють
Журналісти виявили ще одну українську суддю з російським паспортом
Журналісти виявили ще одну українську суддю з російським паспортом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
41K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
36K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
18K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»
18K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
6720
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту