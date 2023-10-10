Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій

Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій. Про це йдеться у картці проєкту закону на сайті парламенту, де зазначено, що 10 жовтня документ повернули до парламенту з підписом глави держави.

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Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

Як повідомлялося, станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. публічних службовців.

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12 вересня Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.

Раніше 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року.