Рада відновила публічний доступ до декларацій посадовців

Рішення підтримав 341 нардеп

Сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування! За - 341, конституційна більшість. Зміни передбачають одразу відкриття декларацій. Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за два тижні в ідеології», – йдеться в повідомленні.

Результати голосування по фракціях:

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Слуга Народу – 214;

Європейська Солідарність – 22;

Батьківщина – 13;

Платформа за життя та мир – 18;

За майбутнє – 11;

Голос – 18;

Довіра – 17;

Відновлення України – 12;

Позафракційні – 16.

Зазначимо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз норму вирішили повернути. Верховна рада прийняла відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Як повідомлялося, станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. публічних службовців.

12 вересня Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року. Поправка про відкриття реєстру вже зараз не пройшла. Микола Тищенко голосував «проти».