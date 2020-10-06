Падіння дельтаплана під Києвом: поліція повідомила подробиці катастрофи
Літальний апарат був вироблений кустарним способом
За фактом падіння літального апарату на Київщині поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Нагадаємо, катастрофа сталася 5 жовтня поблизу села Перемога Баришівського району. В результаті падіння дельтаплана загинуло дві людини.
На місце події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, криміналістична лабораторія та рятувальники, які ліквідували пожежу.
Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння. В результаті цього загинули двоє пілотів 55 та 46 років, їх тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх причин та обставин події, що призвели до трагедії.
Пресслужба ДСНС оприлюднила фото з місця падіння літального апарату.