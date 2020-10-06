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    Падіння дельтаплана під Києвом: поліція повідомила подробиці катастрофи

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    Дельтаплан після падіння загорівся - Падіння дельтаплана під Києвом: поліція повідомила подробиці катастрофи
    Дельтаплан після падіння загорівся
    Фото: Нацполіція

    Літальний апарат був вироблений кустарним способом

    За фактом падіння літального апарату на Київщині поліція відкрила кримінальне провадження.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Нагадаємо, катастрофа сталася 5 жовтня поблизу села Перемога Баришівського району. В результаті падіння дельтаплана загинуло дві людини.

    На місце події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, криміналістична лабораторія та рятувальники, які ліквідували пожежу.

    Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння. В результаті цього загинули двоє пілотів 55 та 46 років, їх тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

    В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх причин та обставин події, що призвели до трагедії.

    Пресслужба ДСНС оприлюднила фото з місця падіння літального апарату.

    Національна поліція України трагедія кримінал катастрофа ДСНС Київщина
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