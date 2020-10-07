У Києві підліток ліг під потяг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Машиніст розповів, що подавав сигнали, але хлопець не відреагував

Від отриманих травм 14-річний школяр помер на місці події

У Києві 14-річний хлопчик вирішив покінчити життя самогубством та ліг на колії перед потягом. Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Зазначається, що від отриманих травм школяр помер на місці події.

«Сьогодні близько 13:50 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про те, що на коліях неподалік від зупинки «Політехнічний інститут» потяг наїхав на хлопчика», – йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, спеціалізована група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, ювенальні поліцейські та лікарі.

Поліція інформує, що прибувши на місце події, поспілкувалась із машиністом електропотягу та його помічником.

За попередньою інформацією, 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться та в останній момент ліг на колії.

Машиніст потягу пояснив, що подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак хлопець не відреагував.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини і причини трагічного інциденту, а також опитують знайомих, з якими хлопчик навчався та спілкувався останнім часом.

Як повідомлялося 28 вересня, у Києві зачепер потрапив під поїзд метро.