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    У Києві підліток ліг під потяг

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    Машиніст розповів, що подавав сигнали, але хлопець не відреагував - У Києві підліток ліг під потяг
    Машиніст розповів, що подавав сигнали, але хлопець не відреагував

    Від отриманих травм 14-річний школяр помер на місці події

    У Києві 14-річний хлопчик вирішив покінчити життя самогубством та ліг на колії перед потягом. Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

    Зазначається, що від отриманих травм школяр помер на місці події.

    «Сьогодні близько 13:50 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про те, що на коліях неподалік від зупинки «Політехнічний інститут» потяг наїхав на хлопчика», – йдеться у повідомленні.

    За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, спеціалізована група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, ювенальні поліцейські та лікарі.
    Поліція інформує, що прибувши на місце події, поспілкувалась із машиністом електропотягу та його помічником.

    За попередньою інформацією, 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться та в останній момент ліг на колії.

    Машиніст потягу пояснив, що подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак хлопець не відреагував.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини і причини трагічного інциденту, а також опитують знайомих, з якими хлопчик навчався та спілкувався останнім часом.

    Як повідомлялося 28 вересня, у Києві зачепер потрапив під поїзд метро.

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