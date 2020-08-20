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    Загинув лось, який бігав вулицями Києва (фото, відео)

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    Тіло лося має забрати лісник - Загинув лось, який бігав вулицями Києва (фото, відео)
    Тіло лося має забрати лісник
    Фото: dtp.kiev.ua

    Подробиці ДТП, в результаті якого загинув сохатий, наразі невідомі

    На вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Після ДТП тварина була в агонії, а транспортувати її до ветеринарів не було можливості. Щоправда, у наших ветлікарів немає реанімації для таких тварин.

    На місці перебувають патрільні. Тіло лося має забрати лісник.

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    Раніше кияни не раз бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

    Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.

    4 серпня 2020 року нажаханий лось бігав на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі.

    ДТП Київ смерть тварини автомобіль кияни
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