Загинув лось, який бігав вулицями Києва (фото, відео)



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Тіло лося має забрати лісник Фото: dtp.kiev.ua

Подробиці ДТП, в результаті якого загинув сохатий, наразі невідомі

На вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Після ДТП тварина була в агонії, а транспортувати її до ветеринарів не було можливості. Щоправда, у наших ветлікарів немає реанімації для таких тварин.

На місці перебувають патрільні. Тіло лося має забрати лісник.

Раніше кияни не раз бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.

4 серпня 2020 року нажаханий лось бігав на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі.