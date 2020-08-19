Кабанчиків, за якими у Берліні ганявся голий чоловік, хочуть приспати



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Після того, як фотографії розійшлися по інтернету, до озера стали приїжджати ще більше людей — просто щоб зустрітися з Ельзою і її дітьми

Як виявилося, дика свиня на ім'я Ельза — місцева визначна пам'ятка озера Тойфельсзее

Нещодавно фотографії з берлінського нудистського пляжу розлетілися по всьому інтернету — на них чоловік ганявся за диким кабанчиком, який вкрав його одяг і ноутбук. Тепер тварину хочуть приспати.

Нудизм дуже популярний в Німеччині, а тому такі пляжі часто бувають заповненими. Як виявилося, дика свиня на ім'я Ельза — місцева визначна пам'ятка озера Тойфельсзее. Вона часто проводить свій час на пляжі, поруч з людьми.

Інцидент стався на початку серпня, а його подробицями поділилася німецька актриса Адель Ландауер в своєму Facebook. Дика свиня вкрала сумку чоловіка, в якій був ноутбук — і він почав ганятися за нею по пляжу.

Після того, як по інтернету розлетілися фотографії погоні чоловіки, головна ліснича Берліна Катя Каммер заявила, що за Ельзою і її поросятами вже давно стежать, так як це вже не перший інцидент з їхньою участю, пише Irish Times.

«Ця дика свиня і її двійня — часті гості Тойфельсзее... Вони втратили всі свої інстинкти і взагалі не соромляться. Нам дуже пощастило, що нічого серйозного не сталося», — каже Каммер.

У середовищі зоозахисників її слова сприйняли без радості. Більше 6000 тис. осіб підписали петицію проти вбивства Ельзи, а в неділю дюжина людей навіть вийшла на вуличний протест.

Також, буквально через кілька днів після інциденту, все та ж Адель Ландауер запостила відео, де Ельза з діточками мирно гуляє по пляжу — і навіть нічого не краде.

«Чомусь факт того, що вона багато років мирно співіснує з людьми, ігнорується. Навіть голий чоловік... отримав назад свій ноутбук. [Ельза] могла б сильно поранити його — і, з її перспективи, у неї було повне право так вчинити. Але вона цього не зробила», — свідчить текст петиції.

Також люди розповіли, що Ельза вже давно живе в парку і часто перетиналася з людьми — і ні в кого не виникало з нею ніяких проблем. Навпаки, після того, як ці фотографії розійшлися по інтернету, до озера стали приїжджати ще більше людей — просто щоб зустрітися з Ельзою і її дітьми.

«Ельза абсолютно спокійна. Проблема в людях», — говорить один з відпочиваючих.