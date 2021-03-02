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    Закон про місцеве самоврядування має пройти широке обговорення – секретар Київради

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    У Київраді є своє бачення щодо закону про місцеве самоврядування - Закон про місцеве самоврядування має пройти широке обговорення – секретар Київради

    У Київраді є своє бачення щодо закону про місцеве самоврядування

    Фото: kmr.gov.ua

    На думку Володимира Бондаренка держава не має здійснювати тотальний контроль за місцевим самоврядуванням

    У Києві в форматі відеоконференції відбувся круглий стіл під назвою «Нова редакція Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» через призму Європейської хартії місцевого самоврядування». Організаторами заходу були Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради спільно з Міністерством розвитку громад та територій України, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

    Участь у заході взяв заступник Київського міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, який наголосив, що зміни у Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» є вкрай необхідними, оскільки це вимога часу та суспільства, але щоб забезпечити його дієвість необхідно вирішити низку проблемних питань.

    «Маючи широку автономію у вирішенні питань місцевого значення, ми маємо говорити саме про те, що держава не може бути наділена функцією тотального контролю за усіма рішеннями місцевого самоврядування, адже сталою є практика, коли держава контролює виконання делегованих нею повноважень та не втручається у реалізацію основних. Збалансованість цього нагляду і є запорукою реальної самостійності місцевого самоврядування», – зазначив Володимир Бондаренко, коментуючи болюче питання державного нагляду за місцевим самоврядуванням, яке пропонують автори законопроекту.

    Секретар Київради, як і більшість учасників обговорення, підкреслив, що вважає за доцільне проведення консультацій для узгодження всіх спірних та не до кінця врегульованих моментів.

    Секретар Київради додав, що у законі має бути визначений чіткий механізм фінансового забезпечення виконання органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень, а також положення майбутнього Закону повинні узгоджуватись із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування та статус депутатів місцевих рад.

    «Переконаний, що час вимагає чіткого, зрозумілого та простого у реалізації механізму відкликання депутата місцевої ради на вимогу громади», – зазначив Володимир Бондаренко.

    Раніше стало відомо, що фракція «Голос» у Київській міській раді ухвалила рішення виключити зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який днями побився на концерті зі стендапером Владом Капицею.

    Теги: Верховна Рада Київрада закон держава самоврядування Міністерства розвитку громад і територій
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