За пів року депутати IX скликання ухвалили менше законів, ніж їхні попередники



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Нардепи частіше працювали в пленарному режимі, за півроку вони провели 72 пленарні засідання, їхні колеги – 63

За пів року депутати IX скликання ухвалили менше законів, ніж їхні попередники. Про це йдеться у повідомленні на сайті Комітету виборців України (КВУ).

Комітет виборців порівняв кількісні показники роботи Верховної Ради IX та VIII скликань за перші пів року роботи.

Зокрема, до уваги було взято кількість ухвалених законів, зареєстрованих законопроектів та проведених пленарних засідань.

За даними КВУ, кількість ухвалених законів у Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші пів року року депутатами ВР VIII скликання було ухвалено 173 закони, тоді як ВР IX скликання – 155 законів.

Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тис. та 1,3 тис. відповідно.

Однак депутати ВР IX скликання частіше працювали в пленарному режимі. За пів року вони провели 72 пленарні засідання, їхні колеги – 63.

«Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, аніж у їхніх попередників. А в таких питаннях, як кількість ухвалених законів чи поданих законопроєктів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

«Загалом не варто судити про результати роботи парламенту, лише оцінюючи кількість ухвалених законів, однак саме такий підхід неодноразово демонструвало керівництво ВР і депутати монобільшості, акцентуючи на своїй ефективності. При цьому дані КВУ показують, що підстав для подібних заяв немає. Тому в подальшому варто або взагалі відмовитися від поняття «турборежим», або називати «турборежимом» і роботу Ради VIII скликання», – додав Кошель.

Як повідомлялося, 46,9% українців негативно оцінюють діяльність політичної партії «Слуга народу», при цьому 36,3% вважають, що монобільшість у парламенті несе негативні наслідки.

Нагадаємо, що ВР VIII скликання розпочала роботу 27 листопада 2014 року, ВР IX cкликання – 29 серпня 2019 року.