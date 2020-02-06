Депутат від БЮТ назвав колегу від «Слуги народу» клоуном. Той його обматюкав



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Діалог нардепів Олексія Кучеренка та Максима Ткаченка біля парламентської трибуни вийшов дуже емоційний

У Верховній Раді сьогодні посварилися народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко та нардеп з «Батьківщини» Олексій Кучеренко. Під час сварки звучала ненормативна лексика. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Діалог біля парламентської трибуни вийшов дуже емоційний.

Кучеренко на адресу спікера Ради Руслана Стефанчука викрикнув: «А ви можете дебіла цього бородатого заспокоїти?».

На що Ткаченко відповів: «Їдьте до Трускавця, відпочиньте».

Кучеренко: «Ви клоуни малолітні».

Ткаченко: «За клоуна зараз п***и отримаєте».

18+. Обережно, ненормативна лексика

Як повідомлялось, у Верховній Раді вдруге за день сталася бійка - нардепів Артема Дмитрука і Сергія Власенка. Це сталося після того, як перший віце-спікер Руслан Стефанчук запропонував продовжити роботу парламенту до 20:00. Таку пропозицію підтримали тільки 222 нардепів.

У результаті вечірнє засідання 226 голосами продовжили до 19:30.