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    Депутат від БЮТ назвав колегу від «Слуги народу» клоуном. Той його обматюкав

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    Депутат від БЮТ назвав колегу від «Слуги народу» клоуном. Той його обматюкав

    Діалог нардепів Олексія Кучеренка та Максима Ткаченка біля парламентської трибуни вийшов дуже емоційний

    У Верховній Раді сьогодні посварилися народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко та нардеп з «Батьківщини» Олексій Кучеренко. Під час сварки звучала ненормативна лексика. Відповідне відео з'явилося у мережі.

    Діалог біля парламентської трибуни вийшов дуже емоційний.

    Кучеренко на адресу спікера Ради Руслана Стефанчука викрикнув: «А ви можете дебіла цього бородатого заспокоїти?».

    На що Ткаченко відповів: «Їдьте до Трускавця, відпочиньте».

    Кучеренко: «Ви клоуни малолітні».

    Ткаченко: «За клоуна зараз п***и отримаєте».

    18+. Обережно, ненормативна лексика

    Як повідомлялось, у Верховній Раді вдруге за день сталася бійка - нардепів Артема Дмитрука і Сергія Власенка. Це сталося після того, як перший віце-спікер Руслан Стефанчук запропонував продовжити роботу парламенту до 20:00. Таку пропозицію підтримали тільки 222 нардепів.

    У результаті вечірнє засідання 226 голосами продовжили до 19:30.

    Верховна Рада
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