В наступній Верховній Раді буде дуже багато фріків
«Я впевнений, що ви з впораєтеся. Якщо не хочете зникнути зі світової мапи, то впораєтеся»
Мовою оригіналу
На 8 Национальном молитвенном завтраке присутствует множество иностранных гостей. Общаюсь с одним из них:
- Как оцениваете процессы идущие в Украине.
- О! Все очень смешно!
- Смешно или отлично? (funny or fine), - переспросил я подумав, что в шуме всеобщего общения недослышал.
- Смешно. И очень интересно смотреть за происходящим. У вас реализуются невероятные сценарии. Уверен, что в следующем парламенте у вас будет большое количество фриков. И это говорит о предсказуемых последствиях для Украины в ближайшее время. Это произойдет в рамках волеизъявления ваших граждан, но ко всему, что сейчас происходит, приложили силы все ваши старые политические силы, когда игнорировали свои обязанности перед страной и гражданами.
- Вы так легко об этом говорите?
- Я лишь констатирую факт. Но я уверен, что вы с этим справитесь. Если не хотите исчезнуть с мировой карты, то справитесь. Я бы хотел чтобы вы прошли свой путь и чтоб у вас все получились. Только не ищите легких путей. Их нет.
Выводов не будет. Делайте их сами.
Джерело: блог Борислава Берези