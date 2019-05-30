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    Думки вголос

    В наступній Верховній Раді буде дуже багато фріків

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    В наступній Верховній Раді буде дуже багато фріків

    «Я впевнений, що ви з впораєтеся. Якщо не хочете зникнути зі світової мапи, то впораєтеся»

    Мовою оригіналу

    На 8 Национальном молитвенном завтраке присутствует множество иностранных гостей. Общаюсь с одним из них:

    - Как оцениваете процессы идущие в Украине. 
    - О! Все очень смешно!
    - Смешно или отлично? (funny or fine), - переспросил я подумав, что в шуме всеобщего общения недослышал. 
    - Смешно. И очень интересно смотреть за происходящим. У вас реализуются невероятные сценарии. Уверен, что в следующем парламенте у вас будет большое количество фриков. И это говорит о предсказуемых последствиях для Украины в ближайшее время. Это произойдет в рамках волеизъявления ваших граждан, но ко всему, что сейчас происходит, приложили силы все ваши старые политические силы, когда игнорировали свои обязанности перед страной и гражданами. 
    - Вы так легко об этом говорите?
    - Я лишь констатирую факт. Но я уверен, что вы с этим справитесь. Если не хотите исчезнуть с мировой карты, то справитесь. Я бы хотел чтобы вы прошли свой путь и чтоб у вас все получились. Только не ищите легких путей. Их нет.

    Выводов не будет. Делайте их сами.


    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада
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