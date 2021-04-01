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    «Замінування» лікарні у Києві: персонал та пацієнтів терміново евакуйовують

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    На місце викликали рятувальників і поліцію - «Замінування» лікарні у Києві: персонал та пацієнтів терміново евакуйовують
    На місце викликали рятувальників і поліцію
    фото: kyivcity.gov.ua

    Такий виклик надійшов до сьомої клінічної лікарні сьогодні зранку

    У Києві на Святошині замінували клінічну лікарню. Про «замінування» Київської міської клінічної лікарні №7 повідомляє Муніципальна Варта.

    Наразі проходить евакуація персоналу та пацієнтів. «Лікарню заміновано! Такий виклик надійшов до сьомої клінічної лікарні. Наразі проходить евакуація персоналу та пацієнтів», – йдеться в повідомленні.

    На місце викликали рятувальників, поліцію і ДСНС.

    Тим часом, Фастівський міськрайонний суд Київської області визнав винним чоловіка у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив три роки позбавлення волі, яке замінив на іспитовий термін два роки. За матеріалами справи 31 січня 2019 року о 14 год 20 хв в електропоїзді №6015 сполученням Київ-Фастів обвинувачений виїхав з залізничної станції «Вишневе» у напрямку залізничної станції «Фастів-1». Перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, чоловік зателефонував на службу «102» і повідомив про замінування залізничного вокзалу у Фастові.

    Теги: Київ лікарня замінування
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