  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    П'яний киянин побив поліцейську у столичному метро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі - П'яний киянин побив поліцейську у столичному метро
    Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі
    фото: kyiv.npu.gov.ua

    Затримати порушника у жінки не вийшло, однак вона почала його переслідувати та викликала додатковий наряд

    41-річний киянин може сісти до тюрми на 5 років за напад на співробітницю поліції. Інцидент стався на станції «Шулявська», повідомляє пресслужба ГУНП у м.Києві.

    Напад на співробітницю МВС стався після того, як вона зробила чоловіку зауваження. Замість того, щоб припинити порушення, пасажир підземки вирішив смикати поліцейську за нагрудну камеру. При спробі затримання зловмисник чинив жінці опір, чим завдав їй тілесних ушкоджень.

    Як зазначили у поліції, конфлікт нетверезого чоловіка з поліцейською почався з того, що пасажир почав прориватися до вимкненого ескалатора. Почувши прохання пройти відкритим для спуску шляхом, зловмисник зірвав з форми поліцейської нагрудну камеру. Затримати порушника у жінки не вийшло, однак вона почала його переслідувати та викликала додатковий наряд. Пасажир встиг застрибнути до поїзда, але правоохоронці затримали його на станції «Хрещатик».

    Напад на співробітницю МВС стався після того, як вона зробила чоловіку зауваження
    Напад на співробітницю МВС стався після того, як вона зробила чоловіку зауваження

    Порушником виявився мешканець столиці 1979 року народження. Його передали слідчім, які відкрили кримінальне провадження. Чоловіку вже повідомили про підозру в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень поліцейській.

    Незабаром суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід. Якщо служителі Феміди визнають його провину, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Тим часом, Дніпровською прокуратурою Києва передано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який у Гідропарку побив ексв'язня Кремля Володимира Балуха.

    Теги: Київ метро напад поліція Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies