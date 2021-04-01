П'яний киянин побив поліцейську у столичному метро

Затримати порушника у жінки не вийшло, однак вона почала його переслідувати та викликала додатковий наряд

41-річний киянин може сісти до тюрми на 5 років за напад на співробітницю поліції. Інцидент стався на станції «Шулявська», повідомляє пресслужба ГУНП у м.Києві.

Напад на співробітницю МВС стався після того, як вона зробила чоловіку зауваження. Замість того, щоб припинити порушення, пасажир підземки вирішив смикати поліцейську за нагрудну камеру. При спробі затримання зловмисник чинив жінці опір, чим завдав їй тілесних ушкоджень.

Як зазначили у поліції, конфлікт нетверезого чоловіка з поліцейською почався з того, що пасажир почав прориватися до вимкненого ескалатора. Почувши прохання пройти відкритим для спуску шляхом, зловмисник зірвав з форми поліцейської нагрудну камеру. Затримати порушника у жінки не вийшло, однак вона почала його переслідувати та викликала додатковий наряд. Пасажир встиг застрибнути до поїзда, але правоохоронці затримали його на станції «Хрещатик».

Напад на співробітницю МВС стався після того, як вона зробила чоловіку зауваження

Порушником виявився мешканець столиці 1979 року народження. Його передали слідчім, які відкрили кримінальне провадження. Чоловіку вже повідомили про підозру в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень поліцейській.

Незабаром суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід. Якщо служителі Феміди визнають його провину, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Тим часом, Дніпровською прокуратурою Києва передано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який у Гідропарку побив ексв'язня Кремля Володимира Балуха.