Суд покарав чоловіка, який «замінував» вокзал на зло дружині

Залізничний вокзал у Фастові, «замінував» чоловік, який їхав у потязі напідпитку

Державна установа «Центр пробації» просила для обвинуваченого реальний термін покарання

Фастівський міськрайонний суд Київської області визнав винним чоловіка у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив три роки позбавлення волі, яке замінив на іспитовий термін два роки.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 березня.

За матеріалами справи 31 січня 2019 року о 14 год 20 хв в електропоїзді №6015 сполученням Київ-Фастів обвинувачений виїхав з залізничної станції «Вишневе» у напрямку залізничної станції «Фастів-1». Перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, чоловік зателефонував на службу «102» і повідомив про замінування залізничного вокзалу у Фастові.

Таким чином, його протиправні дії призвели до безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення, яке не підтвердилося, що поставило під загрозу громадську безпеку пасажирів, паніку та страх серед населення.

У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся. Зазначив, що того дня посварився зі своєю дружиною, яка до виходу у декретну відпустку працювала на залізниці. Тому, коли їхав у електропоїзді, вирішив «насолити» своїй дружині й зателефонував на гарячу лінію «102» та повідомив про підготовку до вибуху. Просив суд його суворо не карати.

Водночас, згідно з висновком філії державної установи «Центр пробації», рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення обвинуваченим є високим. Правопорушення, у якому він обвинувачується, вчинено умисно та з хуліганських мотивів в стані алкогольного сп`яніння. Тому його виправлення без позбавлення воля або обмеження волі на певний термін неможливе.

Попри це суд наголосив, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень засудженими. Тому суддя дійшов висновку про можливість звільнення псевдомінера від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України та дав йому іспитовий термін.

Крім цього, обвинувачений заплатить у дохід держави 3432 грн за проведену експертизу.

Додамо, що санкція ч. 1 ст. 259 КК України, за якою судили чоловіка, передбачає покарання від двох до шести років тюрми.