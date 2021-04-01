Швидкості 80 км/год. у Києві бути: йдеться про сім вулиць столиці

Сьогодні проти підвищення дозволеної швидкості у Києві планували протестувати велосипедисти

Робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму

Із 1 квітня до 1 листопада на семи столичних вулицях дозволено підвищення швидкості руху до 80 км/год . Про це повідомив перший заступник голови Микола Поворозник.

«Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год», – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, мова йде про сім ділянок:

Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).

Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).

Наддніпрянське шосе.

Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).

Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту).

Просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

«Разом із тим, спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, яка суттєво змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою у жовтні 2018 року», – підкреслив Микола Поворозник.

Тим часом, сьогодні проти підвищення дозволеної швидкості у Києві планували протестувати велосипедисти

Учора повідомлялося, що підвищення дозволеної швидкості руху на семи магістральних вулицях Києва до 80 км/год не відбудеться. Як повідомив директор КП «Центр організації дорожнього руху» Віктор Черній, це сталося через те, що жодна із трас не відповідає необхідним критеріям.