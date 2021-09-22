Замість гальм нажав на газ. У Києві маршрутка врізалась в автобус (відео)

Серед пасажирів маршрутки є потерпілі

У середу, 22 вересня, на проспекті Степана Бандери в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автобусів: маршрутки №183 (станція метро «Почайна» - проспект Свободи) та автобуса Volvo. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водій маршрутки розповів, що рухався в напрямку станції метро «Почайна» у крайній правій смузі. За його словами, він переплутав педалі гальм та газу та протаранив пасажирський автобус, що рухався попереду.

У результаті ДТП є постраждалі, але їхня кількість та стан наразі невідомі.

На місці працювали поліцейські, які встановлять обставини ДТП.

Як повідомлялося, 22 вересня на проспекті Лобановського, 96 в Києві сталася подвійна поліцейська дорожньо-транспортна пригода. Попередньо, водій патрульного автомобіля Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius.