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    Замість гальм нажав на газ. У Києві маршрутка врізалась в автобус (відео)

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    Маршрутка протаранила&nbsp;автобус Volvo - Замість гальм нажав на газ. У Києві маршрутка врізалась в автобус (відео)
    Маршрутка протаранила автобус Volvo
    Фото: скріншот із відео

    Серед пасажирів маршрутки є потерпілі

    У середу, 22 вересня, на проспекті Степана Бандери в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автобусів: маршрутки №183 (станція метро «Почайна» - проспект Свободи) та автобуса Volvo. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водій маршрутки розповів, що рухався в напрямку станції метро «Почайна» у крайній правій смузі. За його словами, він переплутав педалі гальм та газу та протаранив пасажирський автобус, що рухався попереду.

    У результаті ДТП є постраждалі, але їхня кількість та стан наразі невідомі.

    На місці працювали поліцейські, які встановлять обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 22 вересня на проспекті Лобановського, 96 в Києві сталася подвійна поліцейська дорожньо-транспортна пригода. Попередньо, водій патрульного автомобіля Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій
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    Замість гальм нажав на газ. У Києві маршрутка врізалась в автобус (відео)