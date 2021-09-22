Загибель дівчини на зупинці в Києві: винуватців ДТП взято під арешт

Chevrolet після зіткнення з іншою автівкою вилетів у кювет біля зупинки громадського транспорту

Водії порушили правила дорожнього руху, що стало причиною сметрельної ДТП

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту винуватцям автопригоди у Подільському районі столиці, що призвела до загибелі перехожої. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, що 19 вересня внаслідок проїзду на заборонений жовтий сигнал світлофору на перехресті Великої кільцевої дороги та вулиці Газопровідна відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen і Chevrolet. У результаті ДТП один із автомобілів виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на 22-річну перехожу, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.

Обох водіїв працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

21 вересня Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.