На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (відео)

Вантажівка з'їхала з дороги і перекинулась

Водій вантажівки не впорався з кермуванням

У селі Скибин Броварського району на трасі Київ – Чернігів перекинулася вантажівка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Так, у місці проведення дорожніх робіт водій вантажівки не впорався із кермуванням, з’їхав з дороги і фура перекинулась на бік.

За попередніми даними, водій фури своєчасно не помітив знак звуження дороги на ділянці, що ремонтується.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 21 вересня на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.