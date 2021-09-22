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    На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (відео)

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    Вантажівка з'їхала з дороги і перекинулась - На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (відео)
    Вантажівка з'їхала з дороги і перекинулась
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водій вантажівки не впорався з кермуванням

    У селі Скибин Броварського району на трасі Київ – Чернігів перекинулася вантажівка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Так, у місці проведення дорожніх робіт водій вантажівки не впорався із кермуванням, з’їхав з дороги і фура перекинулась на бік.

    За попередніми даними, водій фури своєчасно не помітив знак звуження дороги на ділянці, що ремонтується.

    Про постраждалих не повідомляється.

    Нагадаємо, 21 вересня на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.

    Теги: ДТП дороги вантажівки водій Київщина
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    На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (відео)