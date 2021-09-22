На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (відео)
Водій вантажівки не впорався з кермуванням
У селі Скибин Броварського району на трасі Київ – Чернігів перекинулася вантажівка. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Так, у місці проведення дорожніх робіт водій вантажівки не впорався із кермуванням, з’їхав з дороги і фура перекинулась на бік.
За попередніми даними, водій фури своєчасно не помітив знак звуження дороги на ділянці, що ремонтується.
Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, 21 вересня на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.