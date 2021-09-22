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    На столичному проспекті не розминулися дві поліцейських автівки (фото)

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    Поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander зіткнувся з авто патрульних Toyota Prius - На столичному проспекті не розминулися дві поліцейських автівки (фото)
    Поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander зіткнувся з авто патрульних Toyota Prius
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через ДТП на проспекті Лобановського утворився затор

    У середу, 22 вересня, на проспекті Лобановського, 96 в Києві сталася подвійна поліцейська дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Попередньо, водій патрульного автомобіля Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius, одним із останніх у Києві.

    Люди в ДТП не постраждали.

    На місце аварії прибули ще два поліцейських автомобілі. Оформляти ДТП буде патрульна поліція.

    Нагадаємо, 21 вересня на Харківському шосе в Києві автомобіль поліції Skoda протаранив Daewoo Lanos.

    Поліцейські пояснили, що поспішали на оформлення ДТП, що сталася на перетині Харківського шосе з Привокзальною, та на мить їхній водій впіймав ґаву.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    На столичному проспекті не розминулися дві поліцейських автівки (фото)