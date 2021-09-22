На столичному проспекті не розминулися дві поліцейських автівки (фото)

Через ДТП на проспекті Лобановського утворився затор

У середу, 22 вересня, на проспекті Лобановського, 96 в Києві сталася подвійна поліцейська дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Попередньо, водій патрульного автомобіля Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius, одним із останніх у Києві.

Люди в ДТП не постраждали.

На місце аварії прибули ще два поліцейських автомобілі. Оформляти ДТП буде патрульна поліція.

Нагадаємо, 21 вересня на Харківському шосе в Києві автомобіль поліції Skoda протаранив Daewoo Lanos.

Поліцейські пояснили, що поспішали на оформлення ДТП, що сталася на перетині Харківського шосе з Привокзальною, та на мить їхній водій впіймав ґаву.