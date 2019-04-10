Київський фунікулер знову будуть ремонтувати: тепер за 100 млн грн



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Фінансування закупівлі нових кабін фунікулера та обладнання до них здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів

Споруди київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) на вул. Петра Сагайдачного, 3 відреставрують із пристосуванням до умов сучасного використання. Розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідний робочий проект. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Так, заплановано здійснити реставрацію споруди київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) як щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та пристосувати споруду до умов сучасного використання, не змінюючи її історично-правовий статус.

У проекті реставрації враховано експертний звіт ТОВ «Проексп».

Фінансування витрат буде здійснюватися відповідно до показників Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів.

На поточний рік на ці потреби планують спрямувати 100,291 млн грн. Фінансування закупівлі нових кабін фунікулера та обладнання до них здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів, найближчим часом буде оголошено міжнародний тендер відповідно до процедур закупівель Європейського інвестиційного банку.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер на реставрацію будівлі київського фунікулера з пристосуванням до сучасних умов.

У технічній документації сказано, що під час проведення робіт у фунікулері будуть відремонтовані верхня і нижня станція, рейки, укріплені схили. Також будуть встановлені пандуси для маломобільних груп населення.

Очікувана вартість проекту становить 60,694 млн грн.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

Як відомо, у 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт проводили близько місяця.

11 листопада 2018 року фунікулер зламався під час руху. Людям, які перебували в поїзді, довелося вийти з нього і по рейках спуститися вниз до Поштової площі. Фунікулер піднімався вгору до Володимирської гірки. Він зупинився на виїзді з тунелю і не зміг рухатися далі.