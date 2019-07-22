У Києві закрився фунікулер



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Фунікулер не працюватиме місяць

Відсьогодні у столиці не працюватиме фунікулер. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«Відсьогодні і до 23 серпня фунікулер зачинено на щорічний технічний огляд», - йдеться в повідомленні.

Буде проведено плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також планують оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку.

Раніше повідомлялося, що у липні в Києві фунікулер закриють для пасажирів через ремонт.

Згідно з графіком, облаштування будмайданчика розпочнеться вже в липні, а в серпні робочі приступлять до демонтажу зношених конструкцій станцій. Повідомлялося, що це буде тривала перерва в роботі транспорту. Повністю оновити фунікулер обіцяють до грудня 2020 року.

КП «Київпастранс» після першого етапу ремонту візьметься за благоустрій та озеленення прилеглої території. На перший етап витратять 57 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що споруди київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) на вул. Петра Сагайдачного, 3 відреставрують із пристосуванням до умов сучасного використання.

На поточний рік на ці потреби планують спрямувати 100,291 млн грн.Фінансування закупівлі нових кабін фунікулера та обладнання до них здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів, найближчим часом буде оголошено міжнародний тендер відповідно до процедур закупівель Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

Як відомо, у 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт проводили близько місяця.