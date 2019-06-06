У липні київській фунікулер закриють на капітальний ремонт



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Повністю оновити фунікулер обіцяють до грудня 2020 року

У липні в Києві фунікулер закриють для пасажирів через ремонт.

Згідно з графіком, облаштування будмайданчика розпочнеться вже в липні, а в серпні робочі приступлять до демонтажу зношених конструкцій станцій. Це буде тривала перерва в роботі транспорту. Повністю оновити фунікулер обіцяють до грудня 2020 року, повідомляє «Вгороде».

Тендер, який провели в середині травня, незважаючи на розпорядження на сайті КМДА про реставрацію ще в березні, включає в себе перший етап робіт - реконструкцію верхньої і нижньої станції фунікулера, ремонт з'їжджої естакади і трансформаторної підстанції.

Найближчим часом пройде міжнародний тендер на закупівлю нових вагонів підйомника.

У процесі реставрації будуть замінені абсолютно всі системи управління фунікулером: автоматика, гучномовці, обладнання для диспетчерів. Водночас всі історичні деталі механізмів і естакаду 1905 року побудови збережуть, так як фунікулер має статус об'єкта культурної спадщини,

КП «Київпастранс» після першого етапу ремонту візьметься за благоустрій та озеленення прилеглої території. На перший етап витратять 57 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що споруди київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) на вул. Петра Сагайдачного, 3 відреставрують із пристосуванням до умов сучасного використання.

На поточний рік на ці потреби планують спрямувати 100,291 млн грн. Фінансування закупівлі нових кабін фунікулера та обладнання до них здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів, найближчим часом буде оголошено міжнародний тендер відповідно до процедур закупівель Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

Як відомо, у 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт проводили близько місяця.