Будівельна жлобологія. Чому житлові комплекси у Києві називають Чикаго, Сан-Фрациско і Мангеттен графіка

Чому забудовники називають свої житлові комплекси іноземними словами (дослідження)

У Києві сьогодні в продажу квартири у понад 250 житлових комплексах. І є маса ЖК із типовими чи навіть однаковими назвами.

Девелоперська компанія DC Evolution підготувала масштабне дослідження, в якому проаналізувала, як багато в Києві комплексів з типовими та унікальними назвами, як змінювалися тренди в неймінгу, чим вони обумовлені.

Всього було проаналізовано 715 ЖК, що були введені в експлуатацію, будуються та проектуються в період з 2002 по серпень 2019 року, з яких до дослідження потрапило 692 об’єкти, в яких виділено окремих 46 слів і загальних тематик, що використовуються в назвах новобудов. Під окремими словами маються на увазі синоніми та однокореневі слова: Crystal (Кришталь), Royal (Roi) (Королівський), House (Будинок), Tower (Вежа), Home (Дім), Hall (Хол), Metro (Метро(полія)), Comfort (Комфорт), City (Місто/Містечко), Grad (Град), Avenue (Авеню), Town (Таун), Park (Парк/Парковий), Green (Зелений), Garden (Сад/Садовий), Forest (Лісовий), Sun (Сонячний).

«Так, найчастіше в назву ЖК зашивають адресу розташування комплексу. Очевидно, це пов’язано з тим, що значна кількість об'єктів будувалася в період, коли для продажу квартир ще не так активно застосовувався маркетинг. До 2013 року включно частка неназваних ЖК складала 42%, а вже з 2014 і до сьогодні – 19%, при цьому третина з них – це комплекси, що лише проектуються, а значить, з великою ймовірністю в майбутньому вони отримають свою назву. Адреси у неймінгу наздоганяють назви місцевостей, далі з великим відривом йдуть менш уживані слова та теми, серед яких міста, країни та слова House, Park, City», – розповіла експерт Олександра Глуздовська.

692 назви ЖК розподілені між сімома категоріями: локація (368 ЖК), природа (129 ЖК), житло (107 ЖК), місто (67 ЖК), особливості (60 ЖК), аристократизм (40 ЖК), інше (51 ЖК). Таким чином, сформувалося 822 згадування, оскільки деякі ЖК належать до декількох категорій, наприклад Amsterdam Concept House входить одразу до трьох категорій – локація, житло та інше. В межах категорії назви діляться за темами та конкретними словами. Відкинувши тематичні назви, в кожній з категорій виділили конкретні слова (House, Park, Sun), щоб проаналізувати вагу кожної категорії. Найпопулярнішою виявилася категорія «житло» – слова цієї категорії використовуються у 34% випадків, на другому місці категорія «природа» з 32%, на третьому місці – «місто» з 23%. Якщо ж говорити про конкретні слова, то лідерами є House (19%) та Park (12%).

Очевидно, що в різні роки популярністю користувались різні слова та теми. Використання адреси у назві об'єкту завжди було досить популярним, але останні три роки цей тренд різко пішов на спад. Починаючи з 2015 року, на зміну адресі у назві приходять House, City, Park, а також назви міст та країн.

Важливим фактором для вибору назви є клас об’єкта, тому не дивно, що для різних класів тенденції в неймінгу відрізняються. Так, найпопулярніша назва для ЖК економ-класу – це його адреса. А зважаючи на те, що в структурі пропозиції з 2015 року суттєво зменшилася частка такого житла, то і відсоток неназваних ЖК знижується. Для неймінгу житла комфорт-класу також притаманне використання адреси чи назви місцевості розташування новобудови, але, в 2019 відбувся сплеск появи нових комплексів з назвою, що містить слово Park, що, очевидно, окрім розвиненої інфраструктури, і має формувати той самий комфорт проживання. В назвах об’єктів бізнес-класу, окрім адреси та місцевості, найчастіше використовуються слова House та City. В об’єктах еліт-класу понад третину складають назви з місцевістю, яка власне і підкреслює їх преміальність.

Для детального аналізу тенденцій неймінгу за класами автори дослідження виділили ТОП-5 тем, які покривають 412 згадувань. Адресу майже в 57% випадків використовують у назвах новобудов економ-класу. Назву місцевості рівнозначно використовують в будівництві об’єктів економ- та комфорт-класу. Назви міст чи країн, а також тематика води найчастіше використовуються у новобудовах комфорт- та бізнес-класу. Тема творчості (Поетичний, Симфонія, Poetica) майже в 50% випадків використовується в назвах об’єктів комфорт-класу, а також притаманна комплексам еліт-класу.

Якщо говорити про ТОП-5 слів за класом житла, House у 43% випадків зустрічається у неймінгу об’єктів бізнес класу, а Park (54%) та Sky (59%) у житлі комфорт-класу. Квартал та City переважно використовуються у назвах житлових комплексів та клубних будинках комфорт-класу, але трапляються і серед об’єктів бізнес-класу.

ЖК Garden City Residence

Аналіз ТОП-10 слів/тем за статусом продажів показує, що 70% об’єктів, в назві яких фігурує адреса, вже розпродані. З усіх ЖК, що зараз у продажу, найчастіше використовується назва місцевості – у 66 ЖК, що складає 19% від усіх ЖК, що зараз продаються. В назвах ЖК, що проектуються, окрім адреси та місцевості, переважає слово City. Цікаво, що у понад 20% випадків заморожені продажі в ЖК, в назвах яких використовується тема води.

З 692 досліджуваних об’єктів 28 проєктів (але 34 згадування) позиціонують себе як клубні будинки. Так у неймінгу клубних будинків найчастіше використовуються слова, пов’язані з назвами місцевості (19%), а також слово House (10%) та назви міст чи країн (10%).

Цікаво, що чим вище клас ЖК, тим більша кількість слів у назві об’єкту. Так, назви 50% ЖК економ-класу складаються з одного слова, в еліт-класі таких лише трохи менше 30%.

Девелоперська компанія DC Evolution