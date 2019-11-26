Столична влада б’є тривогу: «будинок-монстр» на Подолі може впасти



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Будинок вул. Нижній Вал, 27-29 зведено з кричущими порушеннями законодавства

Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається в суді з грудня 2014 року

Надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі (вул. Нижній Вал, 27-29) загрожують не просто архітектурному ансамблю Подолу, а, в першу чергу, безпеці потенційних мешканців будівлі. Про це під час прес-брифінгу повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

«Маємо тут не тільки архітектурне неподобство, але і реально небезпечну будівлю для тих, хто купив там квартиру, на жаль. І ми маємо як місто думати не тільки про архітектурний ансамбль Подолу, а ще турбуватися про безпеку громадян, які потенційно можуть жити на вищих поверхах», – підкреслив Бахматов, якого цитує пресслужба КМДА.

Радник мера зазначив, що, зокрема, забудовники порушили норми безпеки, не врахували ступінь вогнестійкості, про що свідчать висновки столичного управління ДСНС.

«Облицювання зовнішніх стін будинку виконувалося за допомогою горючих матеріалів (пінопласт) без урахування ступеня вогнестійкості будівлі», – розповів Бахматов, резюмувавши, що будівля є небезпечною та може загрожувати і сусіднім будинкам.

Радник мера, член Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва Володимир Бондаренко підкреслив, що на верхніх надбудованих поверхах будинку не передбачено розташування квартир.

«Це апартаменти квартирного типу, де не передбачені приміщення загального призначення, а набір приміщень для обслуговування апартаментів – мінімальний. Тобто це означає, що там розташовуються приміщення для тимчасового перебування людей – наприклад, готель або хостел. Але це не житловий будинок. Саме тому прикриватися «щасливими власниками квартир» забудовнику, мабуть, не варто», – підкреслив Бондаренко.

Він також висловив сподівання, що завтра Господарський суд перейде у стадію судових дебатів, і, відповідно, невдовзі буде отримано судове рішення.

«Ми переконані, що це рішення буде на користь територіальної громади міста Києва. Із 2017 року, коли був підготовлений експертний висновок судової експертизи, уже 2 роки у нас немає сумнівів, що будівництво відбувалося із порушеннями; що технічно надбудовані поверхи можна демонтувати. І більше того, ми маємо розуміти, що говоримо не тільки про архітектурну складову, а і про порушення, які відбувалися під час погодження документації. Але найголовніше - ми говоримо про безпеку цієї будівлі, чи взагалі вона є безпечною для життя», – наголосив Бондаренко.

Депутатка Київради, членкиня Постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування Ольга Балицька підкреслила, що забудовник здійснив кричущі порушення законодавства: пам’яткоохоронного, земельного, містобудівного.

«Але що найважливіше – ця будівля є порушенням Конституції України і права кожної людини на життя. Експерти-забудовники стверджують, що якщо заселити цю будівлю із надбудованими поверхами – вона просто впаде в метрополітен. Це кричуще порушення, і це порушення робить забудовник», – зазначила Балицька.

Нагадаємо, що справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.