Столична влада розбереться з надбудовою, яку звів скандальний прокурор Кулик в елітному будинку



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Прокурор Костянтин Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів у житловому комплексі «Дипломат Хол»

Незаконна надбудова в елітному житловому комплексі викликала суспільний резонанс у Києві

Питання надбудови додаткового поверху у житловому комплексі «Дипломат Хол» на вулиці Жилянській, 59 буде обговорено на найближчому засіданні Комісії Київської міської держадміністрації щодо об’єктів, які викликають суспільний резонанс у місті. Засідання відбудеться у понеділок, 2 грудня, за участю представників громадськості, міської влади та правоохоронних органів.

Про це повідомив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп після зустрічі з співголовою Комісії Володимиром Бондаренком і мешканцями житлового комплексу, громадськими активістами та народними депутатами України Володимиром Кабаченком та Валерієм Стернійчуком, які організували сьогодні протест під будівлею мерії.

Нагадаємо, на початку листопада журналісти Bihus.info з’ясували, що над житловим комплексом «Дипломат Хол», що на Жилянській, 59 в Києві, без дозвільних документів добудовують цілий поверх, доступ до якого матиме лише прокурор генпрокуратури Костянтин Кулик та матір його дітей Ірина Німець.

Будівництво поверху на кількасот метрів не погоджували ані Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва, ані Державна архітектурно-будівельна інспекція. У Єдиному реєстрі документів відсутня інформація щодо видачі документів, що дають право на будівництво об’єкту на вулиці Жилянській, 59, приміщення 1420.

Будівельні роботи по зведенню нового поверху почалися ще у 2015 році, коли Костянтин Кулик був військовим прокурором сил АТО. Саме тоді Костянтин Кулик став першим в Україні посадовцем, якого звинуватили у незаконному збагаченні.