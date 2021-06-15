Замовили викрадення і вбивство серба: у Києві поліція затримала організатора злочину

Поліцейські у кілька етапів провели спецоперацію, щоб врятувати життя громадянину Сербії

У грудні 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві Нацполіції отримали інформацію про підготовку викрадення громадянина Сербії: організатор якраз підшуковував виконавців. Згодом, після першочергових слідчо-розшукових заходів, було встановлено й особу майбутньої жертви. Це – іноземець, який мав прибутковий бізнес в Україні.

Аби врятувати життя чоловікові, поліцейські у кілька етапів провели спецоперацію: вийшли на організатора, спільно із сербськими колегами провели слідчі дії для документування замовників, інсценували викрадення чоловіка та затримали організатора. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Спочатку вдалося вийти на організатора, це - громадянин України, який тимчасово мешкав за кордоном. Саме він і підшуковував осіб, які викрадуть потерпілого. Згодом встановили замовників та мотиви їхніх злочинних дій. Щоби заволодіти статками потерпілого, особи з найближчого оточення вирішили його позбутися: викрасти, змусити підписати необхідні документи, а потім вбити. Для цього організаторові передали всю інформацію про чоловіка.

Злочинний план повинні були реалізувати під час чергового візиту потерпілого в Україну – кілька разів на рік він приїжджав для контролю діяльності підпорядкованих підприємств. За ліквідацію чоловіка замовники обіцяли організатору нерухомість в Москві вартістю $2 млн.

7 червня у Києві було інсценовано викрадення чоловіка та надано підтверджуючі докази. Після підписання документів, за планами замовників, його повинні були вбити.

11 червня правоохоронці затримали організатора на території Закарпатської області після передачі виконавцю $10 тис. як частину винагороди. На цьому етапі спецоперації були задіяні співробітники кількох відомств: управління стратегічних розслідувань в місті Києві, Львівській та Закарпатській областях, Головного слідчого управління Національної поліції України, відділу прикордонної служби «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону, Офісу Генерального прокурора України та спецпідрозділу ДСР Нацполіції.

На підставі отриманих доказів затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: закінчений замах на організацію вчинення викрадення людини з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146); закінчений замах на організацію вчинення умисного вбивства викраденої людини, з корисливих мотивів, на замовлення групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115).

12 червня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проводяться слідчо-оперативні заходи для притягнення усіх фігурантів до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 червня 2021 року на столичному Подолі невідомі особи викрали бізнесмена, власника компанії «Дельта Спорт», громадянина Сербії Мілована Рогановича.