  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Запахне весною: якою буде погода в Києві на Новий рік

    • Розсилка
    Перший день 2021 року буде теплим і дощовим - Запахне весною: якою буде погода в Києві на Новий рік
    Перший день 2021 року буде теплим і дощовим
    Фото з відкритих джерел

    Під ранок 1 січня у столиці очікується дощ

    Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Києві на Новий рік.

    За її прогнозом, у Києві 31 грудня - без істотних опадів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    Температура повітря у завершальний день 2020 року очікується +5+7 градусів.

    «У Новорічну ніч буде тепло, до +6 градусів, а вдень 1-го січня запахне весною - у Києві до +9 градусів! Привітає столицю з Новим роком дощ, який з'явиться під ранок 1 січня», - повідомила Діденко.

    «Отже, Новий рік зустрічатимемо цвіріньканням горобців, веселими калюжами, туманом, дріботінням дощу у шибки і справжнім атлантичним вологим теплом», - підсумувала синоптик.

    Синоптична карта з прогнозом на новорічну ніч
    Синоптична карта з прогнозом на новорічну ніч

    Як повідомлялося, новорічну ніч українці зустрінуть без снігу, та й з морозом не надто складеться. Але в січні зима вступить у свої права, хоча і не відразу. Наразі є три прогнози погоди на січень.

    Теги: прогноз погоди Київ новорічні свята Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies