Запахне весною: якою буде погода в Києві на Новий рік

Перший день 2021 року буде теплим і дощовим

Під ранок 1 січня у столиці очікується дощ

Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Києві на Новий рік.

За її прогнозом, у Києві 31 грудня - без істотних опадів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Температура повітря у завершальний день 2020 року очікується +5+7 градусів.

«У Новорічну ніч буде тепло, до +6 градусів, а вдень 1-го січня запахне весною - у Києві до +9 градусів! Привітає столицю з Новим роком дощ, який з'явиться під ранок 1 січня», - повідомила Діденко.

«Отже, Новий рік зустрічатимемо цвіріньканням горобців, веселими калюжами, туманом, дріботінням дощу у шибки і справжнім атлантичним вологим теплом», - підсумувала синоптик.

Синоптична карта з прогнозом на новорічну ніч

Як повідомлялося, новорічну ніч українці зустрінуть без снігу, та й з морозом не надто складеться. Але в січні зима вступить у свої права, хоча і не відразу. Наразі є три прогнози погоди на січень.