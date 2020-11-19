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    У Києві презентують найвідомішу у світі виставку про Голодомор

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    Експонати виставки&nbsp;&laquo;Марія&raquo; Лесі Марущак - У Києві презентують найвідомішу у світі виставку про Голодомор
    Експонати виставки «Марія» Лесі Марущак
    Фото: Landskrona Foto, Facebook

    Виставка експонуватиметься до 31 березня 2020 року

    У Музеї Голодомору в Києві відбудеться виставка «Марія» Лесі Марущак. Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор-геноцид, яка була представлена у 9 країнах світу і буде вперше показана в Україні.

    Презентація виставки відбудеться 20 листопада о 12:00. Про це повідомляється на сайті Музею Голодомору.

    Виставка експонуватиметься з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конгресу Українців.

    Музей Голодомору-геноциду представив трейлер виставки «Марія». Авторка відео @Lina-Maria Shlapak.

    Виставка «Марія» є мобільним меморіальним простором, що увіковічнює пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. та є внеском у діалог про соціальну справедливість та права людини. У центрі виставки – образ дівчини Марії, яка всупереч рішенню диктатора Сталіна, вижила, на відміну від мільйонів жертв геноциду в Україні.

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    У Києві презентують найвідомішу у світі виставку про Голодомор
    У Києві презентують найвідомішу у світі виставку про Голодомор
    У Києві презентують найвідомішу у світі виставку про Голодомор
    У Києві презентують найвідомішу у світі виставку про Голодомор
    Фото: Landskrona Foto, Facebook

    Роботи авторки передають емоційну та раціональну відповідь на злочин.

    Леся Марущак сформувала власне бачення Голодомору на основі історичної пам’яті українців Канади про геноцид. 

    У вересні 2020 року The Guardian опублікувало фото проєкту «Марія» в статті про найкращі знімки з Landskrona festival. Книжка «Марія» за мотивами виставки потрапила до короткого списку книжкової премії на Rencontres d’Arles у Франції (2019) та отримала нагороду за найкращий дизайн на міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві (2019).  

    Леся Марущак – мисткиня, творчість якої опирається на історичні дослідження пам’яті та ідентичності і за допомогою чуттєвості та візуальності пробуджує глибинні емоційні відчуття. Серед інституцій, що мають її твори, Музей мистецтв Метрополітен, Європейський дім фотографії в Парижі, Бостонський Атенеум, Стенфордський університет, Колумбійський університет та Бібліотека Конгресу.

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    Теги: Київ музей виставка Голодомор 1932-1933 років
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