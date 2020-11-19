У Києві презентують найвідомішу у світі виставку про Голодомор

Виставка експонуватиметься до 31 березня 2020 року

У Музеї Голодомору в Києві відбудеться виставка «Марія» Лесі Марущак. Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор-геноцид, яка була представлена у 9 країнах світу і буде вперше показана в Україні.

Презентація виставки відбудеться 20 листопада о 12:00. Про це повідомляється на сайті Музею Голодомору.

Виставка експонуватиметься з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конгресу Українців.

Музей Голодомору-геноциду представив трейлер виставки «Марія». Авторка відео @Lina-Maria Shlapak.

Виставка «Марія» є мобільним меморіальним простором, що увіковічнює пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. та є внеском у діалог про соціальну справедливість та права людини. У центрі виставки – образ дівчини Марії, яка всупереч рішенню диктатора Сталіна, вижила, на відміну від мільйонів жертв геноциду в Україні.

Роботи авторки передають емоційну та раціональну відповідь на злочин.

Леся Марущак сформувала власне бачення Голодомору на основі історичної пам’яті українців Канади про геноцид.

У вересні 2020 року The Guardian опублікувало фото проєкту «Марія» в статті про найкращі знімки з Landskrona festival. Книжка «Марія» за мотивами виставки потрапила до короткого списку книжкової премії на Rencontres d’Arles у Франції (2019) та отримала нагороду за найкращий дизайн на міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві (2019).

Леся Марущак – мисткиня, творчість якої опирається на історичні дослідження пам’яті та ідентичності і за допомогою чуттєвості та візуальності пробуджує глибинні емоційні відчуття. Серед інституцій, що мають її твори, Музей мистецтв Метрополітен, Європейський дім фотографії в Парижі, Бостонський Атенеум, Стенфордський університет, Колумбійський університет та Бібліотека Конгресу.

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