Коронавірусна ситуація в Києві погіршується: свіжі дані від Кличка (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Як відбуватимуться новорічні свята в умовах карантину
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах епідемії коронавірусу.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин;
- як відбуватимуться новорічні свята в школах та дошкільних навчальних закладах;
- скільки киян взяли шлюб в Києві за період карантину;
- про вшанування пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій.
Як повідомлялося, за минулу добу, 26 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1520 людей. Це на 121 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 25 листопада було 1399 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 65539 випадків захворювання на Covid-19.