Коронавірусна ситуація в Києві погіршується: свіжі дані від Кличка (відео)

Як відбуватимуться новорічні свята в умовах карантину

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах епідемії коронавірусу.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

скільки шкіл та садків закриті на карантин;

як відбуватимуться новорічні свята в школах та дошкільних навчальних закладах;

скільки киян взяли шлюб в Києві за період карантину;

про вшанування пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій.

Як повідомлялося, за минулу добу, 26 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1520 людей. Це на 121 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 25 листопада було 1399 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 65539 випадків захворювання на Covid-19.