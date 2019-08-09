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    Запасайтеся водою: де сьогодні у Києві відключать водопостачання (адреси)

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    Запасайтеся водою: де сьогодні у Києві відключать водопостачання (адреси)

    Київводоканал попередив про плановий ремонт на мережі

    Сьогодні, 9 серпня, «Київводоканал» проведе планові відключення водопостачання.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання проводяться планові ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим з 8:30 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Кудрявський узвіз, 7;
    • вул. Глибочицька, 29/31, 38/37, 43;

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали в «Київводоканалі».

    Як повідомлялося, 8 серпня вранці на Голосіївському проспекті, 92/1 прорвало трубу з водою. Вода била фонтаном з-під асфальту на тротуарі.

    8 серпня на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим без води залишилися будинки на 8-ми вулицях міста.

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня. 

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