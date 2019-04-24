Запасайтеся водою! Де сьогодні в Києві будуть відключення (адреси)
-
Розсилка
Київводоканал проводить планові ремонтні роботи
У середу, 24 квітня, «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що ремонт триває для надійної роботи систем водопостачання.
У зв`язку з цим з 09.00 до 06.00 25 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. Скрипника, 58, 60.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше компанія оголосила графік відключення водопостачання цього тижня.
«Київводоканал» також нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.
Нагадаємо, 23 квітня сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві.