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    Запасайтеся водою! Де сьогодні в Києві будуть відключення (адреси)

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    Запасайтеся водою! Де сьогодні в Києві будуть відключення (адреси)

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    У середу, 24 квітня, «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що ремонт триває для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 09.00 до 06.00 25 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Скрипника, 58, 60.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше компанія оголосила графік відключення водопостачання цього тижня.

    «Київводоканал» також нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

    Нагадаємо, 23 квітня сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві.

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