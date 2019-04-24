Запасайтеся водою! Де сьогодні в Києві будуть відключення (адреси)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

У середу, 24 квітня, «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що ремонт триває для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 09.00 до 06.00 25 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Скрипника, 58, 60.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше компанія оголосила графік відключення водопостачання цього тижня.

«Київводоканал» також нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

Нагадаємо, 23 квітня сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві.