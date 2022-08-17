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Заперечувала агресію РФ: прокуратура оголосила підозру мешканці Ірпеня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заперечувала агресію РФ: прокуратура оголосила підозру мешканці Ірпеня
Рашисти зруйнували 3247 житлових будинків в Ірпені
фото з відкритих джерел

Жінка заперечувала факти вбивств в окупованій на той час Київщині 

Ще одній прихильниці «руського миру» повідомлено про підозру. Мешканка Ірпеня заперечувала факти вбивств та насильства на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканці м. Ірпінь Київської області за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, підозрювана, проживаючи у Київській області та усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини територій нашої держави, у тому числі Київщини, у телефонних розмовах із громадянами України заперечувала факти вбивств та насильства відносно мирного населення України з боку російських військовослужбовців, а також вчинення ними інших злочинів на тимчасово окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що Слідчі Держбюро розслідувань в Ірпені Київської області виявили 13 поховань містян

Нагадаємо, у рамках наступу на Київ російські загарбники прагнули контролювати Ірпінь, Бучута Гостомель, щоб оточити та обложити українську столицю Київ із заходу. 27 лютого українські війська повідомили, що окупанти просунулися в Бучу, а потім прорвалися з Бучі в бік Ірпеня, тим самим розпочавши бій за Ірпінь. Усередині міста зав'язався танковий бій. 28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив про повне звільнення міста від російських окупантів. Рашисти зруйнували 3247 житлових будинків в Ірпені.

Теги: росія окупанти прокуратура ЗСУ війна Київщина Ірпінь Україна війна в Україні

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