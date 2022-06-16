Макрон відреагував на побачене в Ірпені українською мовою
Президент Франції опублікував відео зруйнованих рашистами будинків у передмісті Києва
Емманюель Макрон побував у Ірпені, після чого у Twitter-аккаунті французького лідера з’явився пост українською мовою.
Макрон заявив, що він бачив «спустошене місто і сліди варварства». На доказ своїх слів президент Франції опублікував відеозапис, зроблений біля одного із ірпінських будинків, обстріляних окупантами.
Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
Емманюель Макрон відзначив героїзм українців та українок, які зупинили рашистську армію у передмісті Києва.
«Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти», – наголосив президент Французької республіки.
Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.
Перш за все вони відправилися до Ірпеня, який є одним із найбільш постраждалих від рашистської агресії українських міст.
Макрон наголосив на важливості поїздки до північно-західних передмість української столиці для розуміння ситуації із російсько-українською війною.
Після цього лідери Євросоюзу повернулися до Києва, де розпочали зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.