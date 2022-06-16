  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Макрон відреагував на побачене в Ірпені українською мовою
рус
    Політика

    Макрон відреагував на побачене в Ірпені українською мовою

    Після відвідин Ірпеня Twitter Емманюеля Макрона заговорив українською мовою - Макрон відреагував на побачене в Ірпені українською мовою
    Після відвідин Ірпеня Twitter Емманюеля Макрона заговорив українською мовою

    Президент Франції опублікував відео зруйнованих рашистами будинків у передмісті Києва

    Емманюель Макрон побував у Ірпені, після чого у Twitter-аккаунті французького лідера з’явився пост українською мовою.

    Макрон заявив, що він бачив «спустошене місто і сліди варварства». На доказ своїх слів президент Франції опублікував відеозапис, зроблений біля одного із ірпінських будинків, обстріляних окупантами.

    Емманюель Макрон відзначив героїзм українців та українок, які зупинили рашистську армію у передмісті Києва.

    «Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти», – наголосив президент Французької республіки.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Перш за все вони відправилися до Ірпеня, який є одним із найбільш постраждалих від рашистської агресії українських міст.

    Макрон наголосив на важливості поїздки до північно-західних передмість української столиці для розуміння ситуації із російсько-українською війною.

    Після цього лідери Євросоюзу повернулися до Києва, де розпочали зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Франція Ірпінь Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Макрон відреагував на побачене в Ірпені українською мовою