В Ірпені відкрилося тимчасове модульне містечко (фото)

Ще 352 мешканці Ірпеня, які втратили домівки через війну, отримають тимчасове житло

На Київщині тимчасове житло отримають ще 352 мешканці, які втратили домівки через повномасштабну війну Росії проти України. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

«Ще 352 мешканці Ірпеня, які втратили дах над головою через російську агресію, отримають затишне і комфортне тимчасове житло у рідному місті», – йдеться в повідомленні.

Модульні конструкції Україна безкоштовно отримала від уряду Польщі за домовленостями з Міністерством розвитку громад та територій України. Містечко «Дубки» складається із 88 чотиримісних житлових модулів. 55 із них – вже заселені. В них облаштувалися сім’ї медиків, освітян та військовослужбовців, які залишилися без житла. Також на території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, кімната для відпочинку та зона для прання і прасування.

«Ми вже почали роботи над облаштуванням ще одного такого ж модульного містечка на території санаторію «Дубки». Тож якщо б Ви хотіли подати заявку на проживання у тимчасовому житлі прошу звертайтеся в Ірпінську міську раду», – додав Маркушин.

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Раніше повідомлялося, що у місті Ірпінь Київської області почало працювати наметове містечко для українців, які втратили будинки через російське вторгнення. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Згодом в Ірпені було відкрито комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.