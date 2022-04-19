Злочини рашистів в Ірпені. ДБР оприлюднило результати розслідування

З-поміж іншого слідчими ДБР виявлено 13 поховань містян

Слідчі Держбюро розслідувань задокументувало злочини російських загарбників в Ірпені Київської області і виявили 13 поховань містян. Про це заявив директор відомства Олексій Сухачов.

«Жоден злочин не залишиться безкарним. Сьогодні ніхто у світі, крім самих винуватців трагедії, не сумнівається у тому, що людожерські вчинки в Ірпені, Бучі та в інших містах України вчинили саме російські військові. Але крім політичного, морального осуду має бути і жорстока юридична оцінка», - зазначив очільник ДБР.

Слідчі ДБР оглянули на Київщині близько 700 гектарів площі міста, а це понад 10 тис. будинків та будівель. Переважно це житлові райони, де було обмаль інфраструктурних об’єктів, а лише школи, лікарні, дитячі садочки.

У ході слідчих дій були встановлені неспростовні докази злочинів проти людяності представників збройних сил російської федерації на території міста Ірпінь. Зокрема, це використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. Також в ході слідчих дій була виявлена велика кількість російської зброї та боєприпасів, військова амуніція, документи та інші ознаки приналежності.

З-поміж іншого слідчими ДБР виявлено 13 поховань містян. Задокументовано використання у житлових кварталах проти мирних мешканців:

протипіхотних мін, танкових снарядів та РСЗВ Град запальної дії;

аеробалістичної ракети «Іскандер-М»;

артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами та іншої забороненої зброї.

Усі ці факти належним чином задокументовані та зафіксовані.