Шольц після побаченого в Ірпені передав Путіну жорсткий меседж

Ніхто не може диктувати умови угоди з РФ для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, санкції, введені проти Росії через вторгнення Україну, діятимуть доти, доки Москва не досягне «справедливої угоди» з Києвом. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Наголошується, що лише Україна може визначити, які умови угоди будуть справедливими, «це не може і не диктуватиме ніхто в Європі».

Шольц зазначив, що він у бесідах із президентом РФ Володимиром Путіним неодноразово говорив про неприпустимість «продиктованого миру».

Він також заявив, що Німеччина не змириться з «приєднанням Криму», оскільки це було б порушенням міжнародного права.

Канцлер відкинув звинувачення в тому, що він спочатку вагався в питанні поставок Україні важкого озброєння, за що критикувався з боку українських представників і низки політиків усередині країни.

«Немає сенсу щось робити лише тому, що хтось кричить, або не робити щось, тому що хтось кричить», – сказав Шольц, додавши, що захист країни та підтримання миру є його обов'язком як канцлера.

Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

У Ірпені політики не змогли стримати емоцій від побаченого на Київщині: якими були емоції Шольца, Макрона та Драгі в Ірпені: показові фото.

Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

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