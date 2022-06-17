Шольц після побаченого в Ірпені передав Путіну жорсткий меседж
Санкції проти РФ не знімуть
Ніхто не може диктувати умови угоди з РФ для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, санкції, введені проти Росії через вторгнення Україну, діятимуть доти, доки Москва не досягне «справедливої угоди» з Києвом. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.
Наголошується, що лише Україна може визначити, які умови угоди будуть справедливими, «це не може і не диктуватиме ніхто в Європі».
Шольц зазначив, що він у бесідах із президентом РФ Володимиром Путіним неодноразово говорив про неприпустимість «продиктованого миру».
Він також заявив, що Німеччина не змириться з «приєднанням Криму», оскільки це було б порушенням міжнародного права.
Канцлер відкинув звинувачення в тому, що він спочатку вагався в питанні поставок Україні важкого озброєння, за що критикувався з боку українських представників і низки політиків усередині країни.
«Немає сенсу щось робити лише тому, що хтось кричить, або не робити щось, тому що хтось кричить», – сказав Шольц, додавши, що захист країни та підтримання миру є його обов'язком як канцлера.
Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.
У Ірпені політики не змогли стримати емоцій від побаченого на Київщині: якими були емоції Шольца, Макрона та Драгі в Ірпені: показові фото.
Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».