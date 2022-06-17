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    Політика

    Шольц після побаченого в Ірпені передав Путіну жорсткий меседж

    Санкції проти РФ не знімуть - Шольц після побаченого в Ірпені передав Путіну жорсткий меседж

    Санкції проти РФ не знімуть

    фото з відкритих джерел

    Ніхто не може диктувати умови угоди з РФ для України

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, санкції, введені проти Росії через вторгнення Україну, діятимуть доти, доки Москва не досягне «справедливої угоди» з Києвом. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

    Наголошується, що лише Україна може визначити, які умови угоди будуть справедливими, «це не може і не диктуватиме ніхто в Європі».

    Шольц зазначив, що він у бесідах із президентом РФ Володимиром Путіним неодноразово говорив про неприпустимість «продиктованого миру».

    Він також заявив, що Німеччина не змириться з «приєднанням Криму», оскільки це було б порушенням міжнародного права.

    Канцлер відкинув звинувачення в тому, що він спочатку вагався в питанні поставок Україні важкого озброєння, за що критикувався з боку українських представників і низки політиків усередині країни.

    «Немає сенсу щось робити лише тому, що хтось кричить, або не робити щось, тому що хтось кричить», – сказав Шольц, додавши, що захист країни та підтримання миру є його обов'язком як канцлера.

    Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

    У Ірпені політики не змогли стримати емоцій від побаченого на Київщині: якими були емоції Шольца, Макрона та Драгі в Ірпені: показові фото.

    Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

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    Теги: росія окупанти Німеччина санкції війна Україна озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц після побаченого в Ірпені передав Путіну жорсткий меседж