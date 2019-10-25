Запуск опалення у Києві: аварійні бригади вже напоготові



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Під час запуску опалення не виключені прориви на тепломережі

У «Київтеплоенерго» запевнили, що теплоенергетичний комплекс столиці повністю готовий до опалювального сезону

Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади. Про це під час прес-брифінгу повідомив головний інженер СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

«Щоб забезпечити стабільний запуск опалювального сезону в цілодобовому режимі, працюватимуть 29 постійних аварійних бригад «Київтеплоенерго» та 14 залучених бригад», – сказав він.

За його словами, теплоенергетичний комплекс столиці повністю готовий до опалювального сезону.

«За міжопалювальний період фахівці «Київтеплоенерго» провели ефективну підготовку теплового господарства до зими. Було відремонтовано 569 котлів на джерелах теплопостачання, 2256 центральних та індивідуальних теплових пунктів, 19 насосних станцій. У повному обсязі проведено гідравлічні випробування, а також усунуто понад 8 000 пошкоджень. Крім того, у цьому році ми розпочали масштабну програму ремонту та реконструкції теплових мереж. Наразі вже замінено близько 100 км зношених трубопроводів. А це у 5 разів більше, ніж за останні 2 роки. Роботи ще тривають», – зазначив Паливода.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Опалювальний сезон у соціальній сфері розпочався ще 30 вересня. Школи, дитячі садочки та лікарні підключали до систем опалення за індивідуальними заявками. Наразі тепло подано у 90% шкіл та дитячих садків. Усі індивідуальні заявки від адміністрацій соціальних закладів підприємство виконало