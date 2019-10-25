Старт опалювального сезону: у Києві до тепла підключають житлові будинки



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Усі житлові будинки будуть підключені до тепла за 10 днів

За останні 10 років це найпізніший старт опалювального сезону

Сьогодні, 25 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«З 25 жовтня, тобто з сьогоднішнього дня, у Києві розпочався опалювальний сезон уже для всіх будівель, зокрема для житлового сектора. 30 вересня ми розпочали опалювальний сезон для закладів соціального сектору», - сказав він, зазначивши, що за останні 10 років це найпізніший старт опалювального сезону.

Пантелеєв додав, що наступного тижня до тепла буде підключено більшість об'єктів.

Разом з тим, у соціальній сфері опалювальний сезон розпочався ще 30 вересня. Наразі тепло подано у 500 дитячих садочків, у 365 шкіл і 185 лікувальних закладів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться 25 жовтня. На повний запуск системи теплопостачання, за технологією, потрібно 7-10 днів.

Проте, НАК «Нафтогаз України» вважає, що ще рано розпочинати опалювальний сезон у Києві.

Раніше Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем».

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