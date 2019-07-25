Засідання Київради знову відкладено на невизначений час



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25 липня планувалося проведення пленарного засідання Київської міської ради VIII скликання

На 25 липня було заплановано проведення першого після довгої перерви засідання Київської міськради. Це засідання мало відкрити нову IX сесію Київради VIII скликання розглядом 150 важливих питань.

Спочатку його проведення було заплановане на 30 травня, але мер Києва раніше кілька разів цю дату переносив.

24 липня ввечері прес-служба міськради повідомила, що засідання знову відкладається на невизначений час.

«Про проведення пленарного засідання Київської міської ради 25.07.2019 року. У четвер, 25 липня, проведення пленарного засідання Київської міської ради VIII скликання не буде. Щодо подальших засідань Київради - буде повідомлено пізніше», - сповістила журналістів пресслужба міськради.

Депутати столичної міськради востаннє засідали майже 2,5 місяці тому - 16 травня 2019 року. Багато столичних депутатів брали участь у позачергових парламентських виборах.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Віталія Кличка з посади очільника КМДА. В Офісі президента посилаються на те, що «у разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій».

10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.