Зеленський оголосив Кличку, що призначить свою людину керувати КМДА



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Мер Києва Віталій Кличко може позбутися частини повноважень Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У мера Віталія Кличка відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським

Розділення повноважень обраного киянами мера і голови Київської міської держадміністрації - це позбавлення столиці місцевого самоврядування. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у відеокоментарі, який опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що у середу, 10 липня, увечері у нього відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

«Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, що ходять давно, про розділення повноважень в управлінні столицею. Голова КМДА - його вертикаль і він збирається туди призначити свою людину. Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться», - розповів Кличко.

«Я ж іще раз наголосив, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування. Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань. Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. І, я переконаний, і озвучив це: якщо так потрібно мати в столиці «свого» мера, - нехай відбудуться дострокові вибори і нехай кияни оберуть того, кому довіряють», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови.

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